Системы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 13 реактивных снарядов РЗСО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 17 января сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — указал он ТАСС.

Помимо этого, как добавил Астафьев, в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка военные ВС РФ при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

Также российскими военными нанесены удары с помощью тяжелых огнеметных систем, в результате которых были уничтожены живая сила и техника ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка.

Накануне, 16 января, сообщалось, что подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат.

15 января в Минобороны РФ сообщили, что войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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