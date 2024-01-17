Реклама
Прямой эфир
Мир
В Прибалтике назвали нелегитимной высылку россиян из Латвии
Армия
Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
Мир
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 232
Армия
В России начнутся испытания нового пулемета для армии
Экономика
В РФ улучшилось покрытие сотовой связью
Мир
В США заявили о снижении Израилем интенсивности боев в Газе
Мир
Посольство РФ в США просит запретить пикеты у российских консульств во время выборов
Мир
Польша ужесточила правила призыва в случае мобилизации и войны
Мир
Ирак направил жалобу в СБ ООН после ударов Ирана по Эрбилю
Мир
В США на выборах президента РФ откроют три участка для голосования
Мир
В Давосе призвали к дипломатическому завершению украинского конфликта
Общество
Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно
Армия
Артиллерия ВС РФ поразила 10 боевиков и бронемашину ВСУ в зоне СВО
Мир
Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году
Мир
Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева
Сюжет:

Группировка «Юг» сбила 25 беспилотников и 13 снарядов HIMARS ВСУ в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Системы противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировали 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 13 реактивных снарядов РЗСО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 17 января сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — указал он ТАСС.

Помимо этого, как добавил Астафьев, в районах населенных пунктов Веселое и Богдановка военные ВС РФ при поддержке огня артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ.

Также российскими военными нанесены удары с помощью тяжелых огнеметных систем, в результате которых были уничтожены живая сила и техника ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка.

«Активно поджимаем противника, выбиваем его с позиций»
Какие коррективы в бои на донецком направлении вносит погода

Накануне, 16 января, сообщалось, что подразделения российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат.

15 января в Минобороны РФ сообщили, что войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024