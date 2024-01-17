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В Прибалтике назвали нелегитимной высылку россиян из Латвии

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Высылка граждан России из Латвии является нелегитимной и преступной. Об этом 16 января заявил главный редактор агентства Baltnews Андрейс Стариковс.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что этот процесс был запущен давно. В настоящее время наблюдается точечная высылка россиян, однако возможна и массовая депортация. По словам Стариковса, для этого готовилась правовая база и вводились экзамены на знание языка.

Как указал главный редактор агентства Baltnews, мероприятия по депортации граждан сейчас осложнены тем, что пока поправки к закону Латвии об иммиграции находятся на оценке в конституционном суде страны. После завершения формальной части россиян, по его словам, начнут высылать.

«Их довозят до границы с Россией и не очень добрыми словами отправляют куда глаза глядят», — добавил Стариковс.

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Страны Прибалтики продолжают политику русофобии

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что притеснение россиян в Прибалтике затрагивает безопасность РФ.

13 января из Латвии выслали 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова по причине якобы угрозы национальной безопасности. Мужчину встретили на границе Псковской области. В России его поприветствовал губернатор региона Ведерников, который пообещал сделать всё возможное, чтобы пенсионер чувствовал себя как дома. Позже в этот же день Катков прибыл в Калининград.

В посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой Каткова. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылку российских пенсионеров из стран Балтии «абсолютным позором».

12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии.

До этого, 4 декабря, Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

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