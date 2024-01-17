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В Европарламенте назвали уничтожившее Украину решение

Депутат ЕП Уоллес: разжигание прокси-войны НАТО с Россией уничтожило Украину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Разжигание прокси-войны НАТО с Россией уничтожило Украину. Об этом 16 января заявил депутат Европарламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.

«Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание конфликта, который была не в наших интересах и помог уничтожить Украину без всякой уважительной причины», — сказал он во время заседания ЕП.

Как отметил Уоллес, конфликт можно было остановить, однако США и НАТО не хотели мира и стремились нанести России как можно больше урона.

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Ранее, 9 января, телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

Бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» 4 января заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу.

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

До этого, 9 декабря, Уоллес говорил о том, что Евросоюз своими действиями по разжиганию украинского конфликта разрушает Украину и создает для нее долговую ловушку. Он указал на усилия ЕС по разжиганию конфликта с помощью многомиллиардных трат на него.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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