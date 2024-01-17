Четверо взрослых и двое детей погибли в результате обстрела Газы

Минимум шестеро палестинцев, включая двоих детей, погибли, еще несколько десятков получили ранения в результате израильского обстрела в секторе Газа. Об этом 17 января сообщило палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники.

По данным издания, гражданка Палестины и ее ребенок «были убиты в результате израильского воздушного налета, направленного против группы мирных жителей» в районе Аль-Хашашин к западу от города Рафах.

«По меньшей мере еще четыре мирных жителя были убиты в результате израильской бомбардировки города Джабалия на севере страны», — говорится в сообщении.

Согласно информации агентства, в результате артиллерийского обстрела города Джабалия погибли четверо мирных жителей, в том числе ребенок. Израильские самолеты также нанесли несколько ударов по городу Бейт-Ханун на севере страны.

Накануне, 16 января, WAFA написало, что минимум 25 человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. По данным агентства, с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.