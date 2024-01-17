Постпред РФ в Вене назвал абсурдной «формулу мира» Зеленского

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, представленная им в Давосе перед Всемирным экономическим форумом – 2024 (ВЭФ), не имеет ничего общего с реальностью. Об этом в среду, 17 января, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Так называемая формула мира составлена так, как если бы она была адресована капитулировавшей стороне. Ничего даже отдаленно похожего на самом деле нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, как подчеркнул Ульянов, провал прошедшей встречи «был заранее предопределен его участниками, которые утратили ориентацию во времени, пространстве и реальности».

При этом, по словам постпреда, среди антироссийски настроенных участников данной встречи в Давосе всё же были некоторые представители отдельных стран, которые смогли занять «более или менее вменяемую позицию по украинскому вопросу».

16 января президент РФ Владимир Путин заявил, что «формула мира» Зеленского — это запретительные условия для переговоров. Кроме того, Путин назвал придурками украинских переговорщиков, отказавшихся под давлением Великобритании от договоренностей с РФ в Стамбуле. Он отметил, что руководитель переговорной группы со стороны Киева поставил свою подпись на документе.

Накануне, 15 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе перед ВЭФ, отметил, что она является разговорами ради разговоров, подобный процесс не может быть направлен на достижение результата. Он напомнил, что Киев сам формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой.

14 января глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если Россия не сможет сказать свое слово.

В декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал «формулу мира» Зеленского плодом больного воображения, подчеркнув, что ее суть в том, чтобы вернуть российское государство к границам 1991 года, а не энергетическая и продовольственная безопасность Украины. Он также назвал очковтирательством все попытки Запада привести Киев к победе в конфликте.

Так называемая формула мира была предложена Зеленским в ноябре 2022 года. Она состоит из 10 пунктов, выполнение которых будет якобы способствовать прекращению конфликта.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Стамбуле. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября 2022 года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.