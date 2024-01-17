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Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 232

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Фото: REUTERS/Joseph Campbell/File Photo
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Число погибших при землетрясении в районе Ното префектуры Исикава в Японии увеличилось до 232. Об этом 17 января сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что за сутки число подтвержденных смертей в результате землетрясения увеличилось на десять.

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Ранее, 9 января, сообщалось, что число погибших из-за землетрясения в японской префектуре Исикава составляет 202 человека, еще по меньшей мере 565 человек получили ранения.

1 января в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в префектуре Исикава в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. Позднее в префектуре Исикава произошло новое землетрясение. По данным национального метеорологического управления, магнитуда составила 4,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, позже она была отменена.

3 января в префектуре Исикава произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5 балла. Эпицентр залегал на глубине 10 км под водой.

Газета Nikkei со ссылкой на источники 4 января написала, что правительство Японии планирует сотрудничать с американскими военными в ликвидации последствий землетрясений, однако сторонам еще нужно обговорить детали, в том числе дату начала помощи. Она будет включать перевозку гуманитарных грузов и людей, покинувших дома из-за стихийного бедствия, уточнило издание.

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