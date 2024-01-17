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Американские СМИ сообщили о бесшумном появлении врачей к главе Пентагона

ABC News: к главе Пентагона в январе вызывали скорую помощь без мигалок и сирен
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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Скорую помощь, забравшую главу Пентагона Ллойда Остина с раком простаты, просили прибыть без специальных мигалок и сирен во избежание лишнего шума в американском обществе. Об этом во вторник, 16 января, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на стенограмму телефонного звонка, поступившего 1 января в местную службу спасения.

«Могу я попросить, чтобы машина скорой помощи не приезжала (к Остину. — Ред.) с мигалками и сиренами? Мы стараемся быть немного незаметными», — сказал позвонивший диспетчеру.

Как уточняет телеканал, машина скорой помощи прибыла к Остину через семь минут после поступившего звонка.

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Министра обороны США 1 января доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. На следующий день Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

При этом на Остина обрушились с критикой, что он скрывал факт нахождения в больнице. Так, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся. А председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила запрос главе Пентагона, в котором потребовала от того отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили сообщить, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.

15 января Остин был выписан из больницы домой. Согласно указанию врачей, некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно, до полного возвращения в Пентагон. Подчеркивалось, что Остин имеет полный доступ к защищенным каналам связи. Кроме того, прогноз его восстановления после лечения рака простаты отличный.

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