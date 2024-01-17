Генсек НАТО заявил об уверенности в согласовании конгрессом США помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил полную уверенность в том, что у конгресса США все-таки получится одобрить новый пакет помощи Украине, даже несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом 16 января он заявил телеканалу CNN на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе.

«Существуют определенные разногласия, однако я уверен, что конгресс США согласует пакет (помощи. — Ред.) Украине», — указал он.

Кроме того, как отметил Столтенберг, он желает увидеть как можно быстрее предоставление Вашингтоном очередной помощи Киеву.

Тогда же американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNBC сообщил, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в настоящий момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине продолжающегося отсутствия на это бюджетных средств.

Также 16 января помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Украине в ближайшие недели.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Кроме того, 3 января он отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.