Украинский конфликт мог бы уже закончиться, если бы президент США Джо Байден не боялся признать поражение Запада в год выборов. Такое заявление 16 января сделал обозреватель журнала The American Thinker Эл Биененфельд.

«Проследив за событиями на Украине, можно прийти к выводу, что качество западного руководства вызывает проблемы. Америка отдает приказы, но потерпела неудачу. <…> Украина больше не может выставить армию, чтобы бросить вызов России», — написал он, добавив, что РФ специально вела боевые действия «на истощение, прокладывая себе путь к победе», получив Крым и Донбасс.

В настоящее время администрация Байдена отчаянно пытается максимально затянуть боевые действия на Украине, чтобы не признавать «унизительное поражение прямо в год выборов». Однако в действительности украинский конфликт «нужно было закончить вчера», подчеркнул журналист.

Биененфельд добавил, что подобный сценарий уже давно планировался и готовился Госдепартаментом и Пентагоном — задолго до начала конфликта, во времена президентства Дональда Трампа, который также не был осведомлен о подготовке к конфликту.

В этот же день американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что у США отсутствует «волшебный горшочек», из которого можно было бы финансировать Украину без согласования запросов в конгрессе.

Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США в настоящий момент не готовят новых пакетов военной помощи Украине по причине отсутствия на это бюджетных средств.

Также 16 января помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что Белый дом попытается добиться выделения американским конгрессом помощи Украине в ближайшие недели.

До этого, 11 января, Кирби объявил о приостановке поставок на Украину американского оружия и военной техники по причине отсутствия у Вашингтона бюджетных средств.

Кроме того, 3 января он отметил, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву пока что будет последним. В указанный пакет помощи на сумму до $250 млн вошли тогда вооружение и техника.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.