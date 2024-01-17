В 2023 году в Москве статус технопарка присвоили шести площадкам
В Москве в 2023 году статус технопарка получили шесть промышленных площадок. Об этом во вторник, 16 января, сообщается на сайте столичной мэрии.
Среди указанных площадок — «Останкино» (теле- и радиовещание), «Мосмедпарк» (медицина), «Калибр-Техно» (IT), «Рябиновая 44» (пищевое производство), а также «Семеновский» (IT) и «Ньютон Плаза» (электрооборудование), пишет сайт kp.ru.
Всего в Москве работают 48 технопарков, отмечает RT. Благодаря новым площадкам количество высокопроизводительных рабочих мест в столице возросло до 4,7 тыс. В технопарках работают компании из разных сфер экономики — от косметики до медицинского оборудования и микроэлектроники. Каждый год специалисты разрабатывают инновационные продукты, которые заменяют импортные технологии.
Столичные технопарки занимают площадь свыше 600 га, там работают более 72,5 тыс. специалистов, отмечает телеканал «360». По словам мэра столицы Сергея Собянина, количество налоговых льгот, получаемых промышленными площадками, превышает 200 млн рублей в год, сообщает НСН.
Как отмечает агентство городских новостей «Москва», ключевую роль в развитии инфраструктуры технопарков играют якорные резиденты — компании, которые вносят инновационные идеи и проекты, создают новые рабочие места и привлекают инвестиции. В 2023 году статус якорного резидента технопарков получили три компании.
В октябре заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что в одном из первых технопарков столицы — «Мосгормаше» — базируются 52 технологичные компании, где работают порядка 1,3 тыс. человек. По словам гендиректора технопарка Сергея Дениша, «уникальность «Мосгормаша» — в специализированных площадках, которые идеально подходят для крупных производств».