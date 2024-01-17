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Во Франции заявили о нехватке у стран НАТО зенитных ракет для помощи Киеву

Генерал ВВС Франции Дютартр: НАТО не хватает зенитных ракет для помощи Киеву
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Фото: Flickr/Ministry of Defense of Ukraine
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В Европе не хватает зенитных ракет для помощи Украине. Об этом заявил генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр.

«С российской стороны было много атак с использованием ракет и дронов, их нужно перехватывать с помощью ПВО. Но проблема просто-напросто в том, что мы прозевали противовоздушную оборону и в Европе, и даже в НАТО», — признал он в эфире телеканала LCI.

Как отметил Дютартр, европейцы не занимались развитием собственной противовоздушной обороны (ПВО) из-за долгого мира. После окончания холодной войны в НАТО свято уверовали, что у альянса не осталось противников, и излишне полагались на ядерное сдерживание.

«Ракет класса «земля-воздух» недостаточно, и не только на Украине, но и в масштабах всей Европы и всех стран НАТО», — сообщил офицер.

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Ранее, 11 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что НАТО было шокировано последствиями ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам Украины. По его словам, Киеву было поставлено более трети всех зенитных ракет альянса.

8 января французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

Тогда же французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что они устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта.

6 января бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес сказал, что Украине не хватает зенитных ракет, а артиллерийские снаряды нормируются, а это означает, что украинские войска могут отменить запланированные атаки и едва удерживать оборонительные позиции.

Газета The New York Times, ссылаясь на чиновников в Белом доме и Пентагоне, написала, что США в ближайшее время не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. В связи с чем уязвимость украинской инфраструктуры и военных объектов значительно возрастет.

Также 6 января американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс заявил, что из-за поставок Украине в США закончились ракеты для ЗРК Patriot и артиллерийские снаряды.

В тот же день журнал Focus написал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Отмечается, что это ставит страну в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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