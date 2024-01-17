Во Франции заявили о нехватке у стран НАТО зенитных ракет для помощи Киеву

В Европе не хватает зенитных ракет для помощи Украине. Об этом заявил генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр.

«С российской стороны было много атак с использованием ракет и дронов, их нужно перехватывать с помощью ПВО. Но проблема просто-напросто в том, что мы прозевали противовоздушную оборону и в Европе, и даже в НАТО», — признал он в эфире телеканала LCI.

Как отметил Дютартр, европейцы не занимались развитием собственной противовоздушной обороны (ПВО) из-за долгого мира. После окончания холодной войны в НАТО свято уверовали, что у альянса не осталось противников, и излишне полагались на ядерное сдерживание.

«Ракет класса «земля-воздух» недостаточно, и не только на Украине, но и в масштабах всей Европы и всех стран НАТО», — сообщил офицер.

Ранее, 11 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что НАТО было шокировано последствиями ударов Вооруженных сил РФ по военным объектам Украины. По его словам, Киеву было поставлено более трети всех зенитных ракет альянса.

8 января французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) израсходуют последние боеприпасы уже в ближайший месяц.

Тогда же французский журнал Le Point со ссылкой на украинских военнослужащих сообщил, что они устали от интенсивных боев и ощущают нехватку оружия и боеприпасов на линии фронта.

6 января бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес сказал, что Украине не хватает зенитных ракет, а артиллерийские снаряды нормируются, а это означает, что украинские войска могут отменить запланированные атаки и едва удерживать оборонительные позиции.

Газета The New York Times, ссылаясь на чиновников в Белом доме и Пентагоне, написала, что США в ближайшее время не смогут продолжать поставлять Украине ракеты-перехватчики для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. В связи с чем уязвимость украинской инфраструктуры и военных объектов значительно возрастет.

Также 6 января американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс заявил, что из-за поставок Украине в США закончились ракеты для ЗРК Patriot и артиллерийские снаряды.

В тот же день журнал Focus написал, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Отмечается, что это ставит страну в сложное положение перед угрозой новых массированных российских ударов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.