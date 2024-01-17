В Москве с 2015 года отремонтировали более 8 тыс. крыш жилых домов
С 2015 года в Москве обновили более 8 тыс. крыш в многоквартирных домах в рамках программы капремонта. Об этом во вторник, 16 января, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, столичная программа капитального ремонта является одним из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире, пишет RT. В нее включили свыше 29 тыс. домов, чья общая площадь превышает 290 млн кв. м, отмечает телеканал «360». С 2015 года — за время реализации программы — специалисты комплекса городского хозяйства уже отремонтировали больше 8 тыс. крыш жилых домов, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По словам Бирюкова, в перечень работ включены полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, а также обновление ограждения. В ходе ремонта специалисты используют современные отечественные материалы и передовые технологии.
Как уточняет сайт kp.ru, капремонт плоских крыш проводят только при плюсовой температуре. В ходе работ специалисты убирают старую гидроизоляцию, ремонтируют пескобетонную стяжку, а после укладывают сверху специальный материал, позволяющий кровле выдерживать температурные перепады. Металлические скатные крыши можно обновлять в любое время года.
10 января стало известно, что с 2015 года в Москве отремонтировали порядка 250 домов в стиле неоклассицизма. В частности, такие работы затронули дома на Часовой улице, в Гагаринском переулке и в Большом Кисловском переулке, сообщает «Москва 24».
В ноябре заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за три года восстановили более 600 ветхих построек. По его словам, это масштабная межведомственная работа и взаимодействие с собственниками зданий. Такие постройки выявляют для последующего ремонта и возвращения в хозяйственный оборот, сообщает НСН.
В октябре Петр Бирюков сообщил, что порядка 14 тыс. подъездов в многоквартирных домах отремонтировали в Москве с начала 2023 года. В ходе ремонта коммунальщики при наличии необходимости обновляют оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перила и ступени, а также меняют таблички этажности и лампочки.