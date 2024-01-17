Средства ПВО сбили семь дронов над Белгородом и Белгородским районом

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 17 января заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Изначально сообщалось о двух сбитых беспилотниках.

«По уточненным данным, сбито семь БПЛА. Оперативные службы работают», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Как отметил Гладков, в Белгородском районе повреждены остекление в жилом доме и кровля, также произошло возгорание хозяйственной постройки. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место. В настоящий момент информация о повреждениях уточняется.

Кроме того, в одном из поселков произошло отключение электричества. Будет проведен дополнительный осмотр.

Ранее в этот день мэрия Белгорода предупредила жителей о ракетной опасности. Население призвали оставаться дома и не подходить к окнам.

16 января президент России Владимир Путин назвал варварством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в РФ. По его словам, украинские военные обстреливают российские приграничные территории, чтобы отвлечь внимание от провала их контрнаступления.

Гладков 8 января рассказал, что в результате обстрела города пострадали три человека: женщина, получившая осколочные ранения спины, мужчина, которому осколками ранило грудь, спину и предплечье, а также еще один мужчина.

2 января ВСУ три раза за день обстреляли Белгород ракетами «Ольха». А 5 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны 10 ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью.

30 декабря украинские боевики выпустили несколько ракет «Ольха» по центру Белгорода. Удары были нанесены боеприпасами в запрещенном кассетном снаряжении. В результате погибли 25 человек, пятеро из которых дети. Еще 109 человек пострадали.

Президент России назвал удары по Белгороду терактом. Он указал, что ВСУ целенаправленно обстреляли мирное население неизбирательным оружием, которое бьет по большой площади.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.