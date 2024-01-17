Экипажи танков Т-72Б3 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный в лесополосе пункт временной дислокации противника и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 17 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям российских войск, действуют в составе бронегрупп, уничтожают боевую технику и укрытую живую силу противника. Экипажи танков на передовой могут работать как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций за рельефом местности или в укрытиях. В то же время они могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать выполнение боевых задач мотострелковыми подразделениями. Сеть огневых точек и оперативных укрытий позволяет экипажам из режима ожидания выйти на рубеж открытия огня за считаные минуты, выполнить огневое воздействие и незаметно убыть в запасные районы.

Как указали в военном ведомстве, обнаружение целей осуществлялось с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад» незамедлительно выдвинулись на закрытые огневые позиции и нанесли мощный огневой удар, отработав по выданным координатам.

«Сегодня подразделение выполняло задачу по уничтожению пункта временной дислокации противника, замаскированного в лесополосе. Задача успешно выполнена. Стреляли с закрытой огневой позиции. Дальность до цели была около 8 км. Применяли осколочно-фугасные снаряды», — рассказал командир танковой роты с позывным Ганзалес.

После проведения боевой стрельбы танковые экипажи совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника, добавили в Минобороны.

Ранее, 14 января, корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) и показал обстановку в нем.

11 января Минобороны сообщило, что экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Восток» сорвали все попытки ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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