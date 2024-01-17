На северо-западе Москвы по программе КРТ реорганизуют три участка
Комплексное развитие трех территорий проведут в столичных районах Куркино и Северное Тушино на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 16 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В настоящее время на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев располагаются устаревшие постройки. На их месте планируется возвести около 40 тыс. кв. м недвижимости, отмечает телеканал «360».
Собянин отметил, что это будут жилые объекты, а также общественно-деловые, в том числе магазины, кафе, спортивные и бытовые объекты, пишет сайт aif.ru. Благодаря реализации проекта появится около 570 новых рабочих мест, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Собянин добавил, что в столице уже одобрен и находится в реализации 61 проект КРТ, пишет НСН. Планируется построить 16 млн кв. м недвижимости и создать минимум 165 тыс. рабочих мест, уточняет сайт kp.ru.
15 января стало известно, что в столичном районе Ясенево появится новый жилой квартал по городской программе КРТ. Здесь предусмотрено строительство свыше 267 тыс. кв. м недвижимости, пишет RT.
14 января заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что три неэффективно используемых участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ. В районе возведут около 235 тыс. кв. м недвижимости, сообщает «Москва 24».