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На северо-западе Москвы по программе КРТ реорганизуют три участка

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Комплексное развитие трех территорий проведут в столичных районах Куркино и Северное Тушино на северо-западе Москвы. Об этом во вторник, 16 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В настоящее время на Куркинском шоссе и улице Героев Панфиловцев располагаются устаревшие постройки. На их месте планируется возвести около 40 тыс. кв. м недвижимости, отмечает телеканал «360».

Собянин отметил, что это будут жилые объекты, а также общественно-деловые, в том числе магазины, кафе, спортивные и бытовые объекты, пишет сайт aif.ru. Благодаря реализации проекта появится около 570 новых рабочих мест, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Собянин добавил, что в столице уже одобрен и находится в реализации 61 проект КРТ, пишет НСН. Планируется построить 16 млн кв. м недвижимости и создать минимум 165 тыс. рабочих мест, уточняет сайт kp.ru.

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15 января стало известно, что в столичном районе Ясенево появится новый жилой квартал по городской программе КРТ. Здесь предусмотрено строительство свыше 267 тыс. кв. м недвижимости, пишет RT.

14 января заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что три неэффективно используемых участка в Басманном районе Москвы реорганизуют по программе КРТ. В районе возведут около 235 тыс. кв. м недвижимости, сообщает «Москва 24».

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