Синоптики пообещали москвичам небольшой снег и до –10 градусов 17 января

Облачно с прояснениями, осадки в виде небольшого снега, гололедица и до –10 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в среду, 17 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –10…–8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –18.

В Московской области прогнозируют от –12 до –7 градусов. Ночью может похолодать до –21.

Ожидается западный и южный ветер со скоростью 7–12 м/c, ночью порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Атмосферное давление составит 739–747 мм ртутного столба.

Ранее, 16 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столице в течение всей рабочей недели ожидается низкое атмосферное давление с колебаниями от 730 до 740 мм ртутного столба.

Тогда же он добавил, что в Москве и Московской области под действием циклона будет сильно колебаться температура. Он связал это с тем, что циклон, центр которого на данный момент находится далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики.

Накануне, 15 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что резкие скачки температуры воздуха зимой для Москвы — норма. По словам синоптика, зимние перепады значительнее летних, а изменчивость обуславливается тем, что летом солнце является «сглаживающим фактором».

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что на этой неделе москвичей ждет неустойчивая погода с резкими перепадами температуры и давления.