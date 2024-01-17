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В США заявили о снижении Израилем интенсивности боев в Газе

Белый дом: Израиль переходит к боевым действиям низкой интенсивности в Газе
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходят к боевым действиям низкой интенсивности в секторе Газа. Об этом 16 января в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Кирби назвал происходящее позитивным шагом. По его мнению, снижение интенсивности боев и вывод части войск позволят жителям Газы вернуться в дома на севере анклава.

Как отметил представитель Белого дома, в настоящее время США увеличивают объем поставок гуманитарной помощи для палестинцев.

«Менее интенсивные операции в секторе Газа должны не только сократить число жертв среди мирного населения, но и обеспечить более надежное распределение помощи в предстоящий период», — добавил Кирби.

«Мы заинтересованы в том, чтобы перевернуть страницу конфликта с ХАМАС»
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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что безопасное будущее на Ближнем Востоке требует решения палестинского вопроса. Также он подчеркнул и необходимость реформирования руководства Палестинской автономии так, чтобы она работала на благо граждан.

Палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью.

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

До этого, 30 декабря, Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ против ХАМАС в секторе Газа могут продлиться еще несколько месяцев. Он указал, что они будут продолжаться, пока Израиль не достигнет всех целей.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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