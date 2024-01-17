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Глава МИД Ирана встретился в Давосе с временным премьер-министром Пакистана

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Фото: Global Look Press/Iranian Foreign Ministry
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На фоне ранее совершенного Ираном удара по Пакистану глава иранского МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиан встретился 16 января с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром на полях Всемирного экономического форума – 2024 (ВЭФ) в Давосе. Об этом 17 января сообщил МИД Ирана в своем Telegram-канале.

«Амир Абдоллахиан приветствовал укрепление приграничных рынков между двумя странами и заявил, что Иран готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в области энергетики, нефти, газа и электроэнергии», — говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

Из материала также следует, что в ходе разговора Хоссейн Амир Абдоллахиан и Анваар-уль-Хак Какар затронули тему обострения палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Пакистана отметил, что убийства женщин и детей в секторе Газа являются недопустимыми, а также подчеркнул необходимость установления режима прекращения огня и создания коридора гуманитарной помощи.

При этом информации о том, обсуждался ли в ходе их встречи в Давосе совершенный Ираном 16 января удар по территории Пакистана, не приводится.

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Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств.

16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. Позднее стало известно, что в результате удара ВС Ирана двое детей погибли, три девочки получили ранения.

В тот же день МИД Пакистана назвал удар ВС Ирана нарушением воздушного пространства страны, которое может иметь последствия. Отмечалось, что Пакистан решительно осуждает ракетный удар Ирана по своей территории. Как указали в ведомстве, протест Пакистана уже был подан высокопоставленному чиновнику в МИД Ирана. Кроме того, временный поверенный в делах Ирана был вызван в МИД Пакистана, чтобы выразить «решительное осуждение этого вопиющего нарушения суверенитета Пакистана». Подчеркивалось, что ответственность за последствия будет полностью лежать на Иране.

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