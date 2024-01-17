WSJ указала на угрозу операции Израиля в Газе из-за разногласий среди военных

Существенные разногласия в военном кабинете Израиля становятся достоянием общественности, ставя под угрозу успех военной операции в секторе Газа. Об этом 16 января сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что позиции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и входящего в военный кабинет лидера оппозиционного блока «Государственный лагерь» Бени Ганца расходятся по вопросам переговоров об освобождении заложников и завершении конфликта, а также того, кто должен управлять сектором Газа после окончания боевых действий. Ганц выступает за переговоры с радикальным палестинским движением ХАМАС ради возвращения около 130 человек, удерживаемых в заложниках, а Нетаньяху и Галант заявляют, что только военное давление вынудит палестинскую группировку пойти на уступки.

Как указала газета, противоречия в руководстве Израиля обострились из-за давления Вашингтона, требующего не допускать жертв среди мирного населения, а также из-за того, что правительство страны не смогло вернуть всех заложников.

Израиль заявляет о ликвидации тысячи боевиков ХАМАС и лишении движения возможности атаковать, однако страна всё еще не достигло первоначальной цели — полного уничтожения ХАМАС, написала The Wall Street Journal.

Ранее в этот день палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил 15 января, что интенсивные военные действия на севере сектора Газа завершены. По его словам, израильские силы продолжат проводить военные операции на севере анклава, но с меньшей интенсивностью

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.