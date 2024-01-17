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Эксперты указали на попытку Запада спровоцировать Иран на резкие шаги

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Несмотря на растущую эскалацию на Ближнем Востоке, Иран сохраняет стратегическую сдержанность. Об этом 17 января сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.

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Ожидается, что прямой конфликт с Израилем и Западом в целом лишь будет играть на руку последним, поскольку общие настроения в мире демонстрируют солидарность с палестинской проблемой, тогда как прямое столкновение предоставит повод для оправдания любой новой агрессии.

«Но Запад пытается спровоцировать со стороны Ирана резкие и импульсивные шаги. Эта же политика проводится на Украине: через удары по мирному населению в Белгороде пытаются вывести Россию из своего стратегического баланса», — рассказал в беседе с «Известиями» востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.

Он также указал на то, что все эти события протекают по одному сценарию: вызвать противника выступить первым, чтобы он выглядел в глазах мировой общественности как зачинщик конфликта.

Как отметил эксперт по Ближнему Востоку Ихаб Нафиа, удары Ирана в ночь на 16 января — яркая демонстрация того, что никто не собирается сидеть сложа руки после атаки на него и его союзников. Помимо того, терпение исламской республики в отношении израильских и американских провокаций может вскоре закончиться.

«В ближайшие дни стоит ожидать роста эскалации и дальнейшего обострения в регионе. Запад и Израиль пытаются вынудить Иран вступить в войну через серию атак по его территориям и его союзникам. Последние события стоит расценивать в качестве провокации Тегерана для его дальнейшей демонизации на международной арене», — считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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