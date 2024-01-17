Эксперты указали на попытку Запада спровоцировать Иран на резкие шаги
Несмотря на растущую эскалацию на Ближнем Востоке, Иран сохраняет стратегическую сдержанность. Об этом 17 января сообщили опрошенные «Известиями» эксперты.
Ожидается, что прямой конфликт с Израилем и Западом в целом лишь будет играть на руку последним, поскольку общие настроения в мире демонстрируют солидарность с палестинской проблемой, тогда как прямое столкновение предоставит повод для оправдания любой новой агрессии.
«Но Запад пытается спровоцировать со стороны Ирана резкие и импульсивные шаги. Эта же политика проводится на Украине: через удары по мирному населению в Белгороде пытаются вывести Россию из своего стратегического баланса», — рассказал в беседе с «Известиями» востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов.
Он также указал на то, что все эти события протекают по одному сценарию: вызвать противника выступить первым, чтобы он выглядел в глазах мировой общественности как зачинщик конфликта.
Как отметил эксперт по Ближнему Востоку Ихаб Нафиа, удары Ирана в ночь на 16 января — яркая демонстрация того, что никто не собирается сидеть сложа руки после атаки на него и его союзников. Помимо того, терпение исламской республики в отношении израильских и американских провокаций может вскоре закончиться.
«В ближайшие дни стоит ожидать роста эскалации и дальнейшего обострения в регионе. Запад и Израиль пытаются вынудить Иран вступить в войну через серию атак по его территориям и его союзникам. Последние события стоит расценивать в качестве провокации Тегерана для его дальнейшей демонизации на международной арене», — считает он.
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Ударными штампами: США и Израиль провоцируют Иран на войну