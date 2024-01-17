Ярмарка ART DUBAI 2024 покажет советское искусство после 1960-х

Арт-ярмарка ART DUBAI, которая пройдет с 1 по 3 марта 2024 года в ОАЭ, покажет советское и российское искусство, родившееся после 1960-х годов, узнали «Известия». В числе авторов, работы которых будут представлены, Айдан Салахова и Таус Махачева.

«Куратор Кристианна Бонин выбрала для нее редкие, ранее неизвестные широкой публике шедевры 17 новаторов модернизма из стран, среди которых Египет, Сирия, Ливан, Армения, Шри-Ланка и Уганда. Эти авторы либо учились, либо широко выставлялись в СССР, начиная с 1960-х годов», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ярмарки.

Кроме Дубая, искусство российских авторов ждут и на Дальнем Востоке. Так, организаторы ярмарок ART BUSAN и DEFINE SEOUL рассказали «Известиям», что заинтересованы в участии россиян.

«ART BUSAN пройдет с 10 по 12 мая, в ней примет участие около 150 галерей. А ярмарка DEFINE SEOUL — осенью, туда войдут 50 галерей и дизайн-студий. Списки участников ART BUSAN и DEFINE SEOUL пока не финализированы. Но мы надеемся, что российские галереи смогут присутствовать», — сказали «Известиям» в объединенной пресс-службе двух ярмарок.

Российский совриск поедет и в европейские страны, в частности во Францию, Италию, Испанию и Бельгию.

Подробнее о том, какие галереи отправятся туда и в каких ярмарках примут участие — в эксклюзивном материале «Известий»:

Картины — миру: российский арт ждут на зарубежных ярмарках в 2024-м