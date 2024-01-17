Расчет ПТРК «Фагот» уничтожил командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» из состава мобильной группы истребителей танков (МГИТ) группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожил командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадрами работы российских военных поделилось в среду, 17 января, Минобороны РФ.

На кадрах видно, как расчет ПТРК «Фагот» наносит огневое поражение командно-наблюдательному пункту ВСУ. Удар российских военных мотострелковых подразделений по позициям противника осуществлен быстро и четко. После успешной ликвидации цели военнослужащие ВС России незамедлительно уходят с огневой позиции, чтобы боевики ВСУ не успели совершить ответный удар.

«Оператор-наводчик передает координаты. Я, соответственно, передаю их расчету, и они уже наносят огневой удар (по позициям ВСУ. — Ред.)», — рассказал командир взвода.

Он также указал, что российские солдаты ведут непрерывное наблюдение за всеми передвижениями противника, в частности в воздух поднимаются специальные коптеры, с которых осуществляется слежение за военными ВСУ.

16 января начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что российские военные поразили пять пунктов временной дислокации ВСУ на южнодонецком направлении. По его словам, за сутки армия РФ пресекла восемь попыток украинских боевиков усилить передовые позиции в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного. В результате были уничтожены два пикапа и до 30 военных.

Ранее, 15 января, в Минобороны РФ сообщили, что войска России поразили склад авиационных боеприпасов украинской армии на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области. Кроме того, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 112 районах.

14 января корреспондент «Известий» Даниил Левин побывал в расположении танкового подразделения ВС РФ и показал обстановку в нем. Танкисты рассказали о задаче накрывать огневые точки, чтобы к ним смогла подобраться пехота. Для этого экипажи ведут стрельбу из закрытых позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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