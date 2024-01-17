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Российские военные передадут опыт белорусским коллегам

Эксперты рассказали, каким боевым опытом российские военные могут поделиться с белорусскими
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Фото: РИА Новости
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Ведение боя в городской черте, штурмовка укрепрайонов и опорных пунктов противника — это отдельное воинское искусство, которое приобретается только в ходе боевых действий. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя новость о том, что белорусские военнослужащие пройдут обучение на территории России.

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«Всё, что происходит в зоне специальной военной операции, — это тот самый боевой опыт, который на учениях вы не получите никогда, тем более и боевые действия непростые, связаны и с обороной, и со штурмом. Понятно, что полигон не заменит реальные боевые действия, но таким образом белорусские военнослужащие всё равно максимально приближаются по уровню боевой подготовки к нашим», — считает он.

Такое же мнение высказал и военный эксперт Владислав Шурыгин, подчеркнув, что у наших военнослужащих нет ни одного вида боевого опыта, который более или менее важен.

«В зоне проведения СВО мы получаем совершенно новый опыт боевых действий — пехотинцы и штурмовики, артиллеристы, танкисты, ПВО. Здесь всё совершенно уникально. Нет чего-то, что надо бы любой ценой передать, а другим пренебречь», — уточнил эксперт.

Кроме того, за время СВО российские военнослужащие научились уничтожать военную технику Запада, и речь идет не только об американской или немецкой, но и о польской, уточнил доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев.

«Наши военнослужащие всегда отличались боевой слаженностью. Белорусские военные смогут изучить тактику, что используется в вопросах применения беспилотных летательных аппаратов, или узнать, как применять антидроновое оружие», — подытожил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Знания о силе: какой опыт СВО передадут белорусским военным

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