США могут вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций
Администрация президента США Джо Байдена планирует вернуть движение хуситов «Ансар Алла» в список иностранных террористических организаций. Об этом 16 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Отмечается, что это связано с десятками атак хуситов на суда в Красном море.
В 2021 году США официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Алла» из американского списка террористических организаций.
Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что США и Великобритания после совершенных ими ударов по объектам хуситов в Йемене могут лишиться страхования своих судов, проходящих через Красное море.
Газета The Wall Street Journal сообщила, что британская нефтегазовая компания Shell приостановила перевозки через Красное море на неопределенный срок из-за опасений дальнейшей эскалации после ударов США и Великобритании по йеменским хуситам.
15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на американском сухогрузе вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Алла» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.
До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.
Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.