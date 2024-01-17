Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша ужесточила правила призыва в случае мобилизации и войны
Мир
Ирак направил жалобу в СБ ООН после ударов Ирана по Эрбилю
Мир
В США на выборах президента РФ откроют три участка для голосования
Мир
В Давосе призвали к дипломатическому завершению украинского конфликта
Общество
Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно
Армия
Артиллерия ВС РФ поразила 10 боевиков и бронемашину ВСУ в зоне СВО
Мир
Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году
Мир
Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева
Общество
СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде
Мир
Генсек НАТО заявил об истощающем характере украинского конфликта
Общество
Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Мир
Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена
Политика
Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР после их переговоров
Политика
Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» за выдвижение Путина
Туризм
В РСТ призвали обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг

США могут вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций

AP: США планируют вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций
0
Фото: REUTERS/Khaled Abdullah
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена планирует вернуть движение хуситов «Ансар Алла» в список иностранных террористических организаций. Об этом 16 января сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что это связано с десятками атак хуситов на суда в Красном море.

В 2021 году США официально исключили движение йеменских мятежников-хуситов «Ансар Алла» из американского списка террористических организаций.

Нефтяная игра: удары США по Йемену провоцируют экономический кризис
Пойдет ли Запад на разрастание конфликта на Ближнем Востоке

Ранее в этот день агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что США и Великобритания после совершенных ими ударов по объектам хуситов в Йемене могут лишиться страхования своих судов, проходящих через Красное море.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что британская нефтегазовая компания Shell приостановила перевозки через Красное море на неопределенный срок из-за опасений дальнейшей эскалации после ударов США и Великобритании по йеменским хуситам.

15 января центральное командование США сообщило, что по американскому сухогрузу в Аденском заливе нанесен удар баллистической ракетой. По данным телеканала Sky News, на американском сухогрузе вспыхнул пожар. Шиитское движение «Ансар Алла» подтвердило проведение ракетной атаки на корабль США в Аденском заливе.

До этого, 13 января, в Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Алла» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024