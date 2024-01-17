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Польша ужесточила правила призыва в случае мобилизации и войны

RMF24: власти Польши ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны
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Фото: Global Look Press/Jakob Ratz
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В Польше ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. Об этом 16 января сообщила радиостанция RMF24.

Отмечается, что с 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу, по которому мобилизованным необходимо будет прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения повестки.

Также в документе прописаны последствия для уклонистов, которым теперь будет грозить лишение свободы на срок от трех лет. Игнорирующие повестку призывники для «постоянного уклонения от службы» могут получить тюремный срок от пяти лет.

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