Польша ужесточила правила призыва в случае мобилизации и войны
В Польше ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. Об этом 16 января сообщила радиостанция RMF24.
Отмечается, что с 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу, по которому мобилизованным необходимо будет прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения повестки.
Также в документе прописаны последствия для уклонистов, которым теперь будет грозить лишение свободы на срок от трех лет. Игнорирующие повестку призывники для «постоянного уклонения от службы» могут получить тюремный срок от пяти лет.
Накануне польская газета Rzeczpospolitа написала, что оборонно-промышленный комплекс Польши переживает период масштабного роста.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство премьер-министра Дональда Туска собирается продолжать усилия по модернизации армии государства. По его словам, уже подписаны несколько контрактов на поставку вооружений.