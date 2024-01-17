РКН выявил 300 млн попавших в открытый доступ записей личных данных россиян

В 2023 году служба зафиксировала 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей, заявили «Известиям» в Роскомнадзоре (РКН). Для сравнения: в 2022-м было более 140 случаев, а в Сети оказалось около 600 млн сведений о гражданах.

«Участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство — часть гибридной войны, которая ведется против России. Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», — заявили «Известиям» в Роскомнадзоре.

Там добавили, что поддерживают инициативы по разработке механизма компенсации морального вреда пострадавшим от утечек персональных данных.

«На сегодня добиться компенсации морального вреда, причиненного утечкой персональных данных, граждане могут лишь в судебном порядке. Для подготовки документов, необходимых для подачи от своего имени исков в суд, заявители могут обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде», — уточнили в Роскомнадзоре.

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Лично сданные: в 2023-м утекли 240 млн уникальных телефонных номеров россиян