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СМИ сообщили о риске США и Великобритании остаться без страховки судов

Bloomberg: суда из США и Великобритании могут остаться без страхования
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Фото: REUTERS/US CENTRAL COMMAND VIA X
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США и Великобритания после совершенных ими ударов по объектам хуситов в Йемене могут лишиться страхования своих судов, проходящих через Красное море. Об этом во вторник, 16 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Страховщики пытаются исключить из страхового покрытия суда, связанные с США, Великобританией и Израилем, при оформлении страховки на перевозки через этот регион», — говорится в материале.

Как отмечает издание, подобное сообщение свидетельствует о действительно нестабильной ситуации с безопасностью в южной части Красного моря.

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Ранее в этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что британская нефтегазовая компания Shell приостановила перевозки через Красное море на неопределенный срок из-за опасений дальнейшей эскалации после ударов США и Великобритании по йеменским хуситам. Уточнялось, что мера связана с тревогой компании за безопасность экипажей судов, а также с возможностью масштабного разлива нефти в результате последующих нападений. При этом сами представители Shell отказались от комментариев изданию на данную тему.

Хуситы начали наносить удары по судам в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа. В ночь на 12 января США и Великобритания начали атаку по объектам хуситов. Белый дом заявил, что атака, совершенная в подконтрольных движению районах страны, имела оборонительный характер. Также тогда утверждалось, что удары были для защиты международных судов.

О повторной атаке США на позиции хуситов в Йемене стало известно уже 13 января. В Пентагоне целью новых ударов по Йемену назвали радар хуситов. Президент США Джо Байден тогда заявил, что коалиция приняла необходимые и соразмерные меры в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

После этого заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят за нападение.

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