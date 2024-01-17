Посол РФ в США рассказал о постоянных провокациях сторонников киевских властей
Посольство РФ в США и российские консульства регулярно сталкиваются с провокационными акциями сторонников киевских властей. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Ситуация в сфере безопасности нашего посольства и консульств заметно ухудшилась. Это не может не вызывать у нас серьезной обеспокоенности. Регулярно сталкиваемся с манифестациями и провокационными акциями сторонников киевского режима возле наших загранучреждений», — отметил он.
Посол России в США также рассказал о «хулиганских выходках» представителей украинской диаспоры, а также «сочувствующих» из числа американцев и так называемых релокантов.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Анатолия Антонова «Известиям»:
«Регулярно сталкиваемся с провокациями сторонников киевского режима»