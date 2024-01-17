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В США не будут проводить выездного голосования на выборах президента РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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На территории США не будет использоваться формат выездного голосования (когда участковая избирательная комиссия сама выезжает к избирателю с бюллетенями) во время выборов президента России в марте 2024 года, рассказал в интервью «Известиям» посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, такое решение было принято из-за соображений безопасности.

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«Связано это с вопросами физической безопасности. Из-за оголтелой русофобии, а также регулярно поступающих угроз в наш адрес решено отказаться от этой практики. На это не последнее влияние оказало сокращение численности сотрудников вследствие массовых высылок наших дипломатов», — подчеркнул посол.

При этом, по его словам, «несмотря ни на какие препоны», со стороны посольства будут приложены максимальные усилия, чтобы как можно больше россиян смогли отдать свой голос.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Анатолия Антонова «Известиям»:

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