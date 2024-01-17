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Артиллерия ВС РФ поразила 10 боевиков и бронемашину ВСУ в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Министерство обороны России в среду, 17 января, рассказало о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

В российском оборонном ведомстве сообщили, что ефрейтор Никита Белоусов, механик-водитель мотострелкового отделения, продвигаясь по заданному ранее маршруту, обнаружил оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе боестолкновения командир отделения и стрелок получили ранения и не могли самостоятельно выбраться из-под огня противника.

Оценив обстановку, несмотря на угрозу собственной жизни, Белоусов смог эвакуировать раненых товарищей в безопасное место и оказать первую помощь. Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Белоусова удалось вывезти из-под огня украинской армии, сохранив жизнь и здоровье, раненых военнослужащих, а подразделение ВС РФ смогло вытеснить украинских боевиков с занимаемых позиций и закрепиться на них.

Также в Минобороны рассказали о подвигах сержанта Дмитрия Ермолаева. Сержант, действуя в составе группы российских военнослужащих, осуществлял поиск целей ВСУ, корректировал огонь российских артиллерийских расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения оборонительных объектов, живой силы и техники украинских боевиков.

Находясь на наблюдательном посту вблизи линии боевого соприкосновения и ведя поиск при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), Ермолаев организовывал поддержку российской штурмовой группы, ведущей наступление на позиции противника. Благодаря его грамотным действиям были своевременно выявлены основные участки активного сопротивления противника.

Сержант своевременно обнаружил и передал на командный пункт разведданные о местоположении замаскированной бронемашины, пулеметного расчета и данные о расположении личного состава ВСУ численностью до десяти человек. По полученным координатам российская артиллерийская батарея нанесла удар и уничтожила противника.

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Накануне, 16 января, сообщалось, что подразделения Российской армии на некоторых направлениях в зоне СВО начали проводить ковровые бомбардировки позиций ВСУ при помощи беспилотников-бомбардировщиков «Инферно». В компании-разработчике «Рустехдрон» рассказали, что дрон оснащается девятью слотами для сброса гранат.

Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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