На Украине арестовали судью по подозрению в содействии уклонистам

Судья из Одесской области арестован по подозрению в причастности к коррупционной схеме, позволявшей мужчинам избегать мобилизации. Об этом 16 января сообщает украинский Центр противодействия коррупции.

«Судью Белгород-Днестровского суда Одесской области Александра Боярского, разоблаченного на причастности к схеме, позволявшей мужчинам призывного возраста избегать мобилизации и выезжать за пределы Украины, взяли под стражу. Судья сможет выйти на свободу, если внесет 1,06 млн гривен (почти $28 тыс.) залога», — говорится в Telegram-канале центра.

Согласно информации Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), схема уклонения от мобилизации предусматривала принятие судебных решений о лишении родительских прав матерей в пользу мужчин.

По данным центра, Боярский в 2022 году задекларировал свыше 3 млн гривен ($79,2 тыс.) на счетах в банках. Кроме того, он владеет более $100 тыс. и почти €46 тыс.

Ранее, 13 января, сообщалось, что гражданин Молдавии предпринял попытку перевезти уклониста с Украины через Днестр на надувной лодке. Правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы, а гражданину Украины — штраф от 3400 до 8500 гривен (от $90 до $225).

10 января в погранслужбе Украины рассказали, что по меньшей мере 19 мужчин, пытавшихся сбежать от украинской мобилизации, утонули в реке Тиса на границе с Румынией с февраля 2022 года.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный 8 января заявил о готовности регулятора участвовать в дискуссии относительно банковских ограничений для уклонистов от воинской службы, которые предусмотрены в новом законопроекте о мобилизации.

25 декабря украинский кабинет министров внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас, также предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. Позже, 26 декабря, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Так, в эфире телеканала «Рада» он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.