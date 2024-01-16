Жертвами израильских ударов по жилым домам в Хан-Юнисе стали 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате обстрелов Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) жилых домов на западе города Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом 16 января сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что израильская военная авиация также нанесла воздушные удары по районам, прилегающим к больнице Насера в Хан-Юнисе.

Ранее в этот день палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на источники написало, что минимум 25 человек погибли в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа. По данным агентства, с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести.

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия в секторе Газа нужно продолжить до победы и никто не помешает государству добиться ее в войне против боевиков движения ХАМАС.

10 января ЦАХАЛ за сутки нанесла удары приблизительно по 150 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

В тот же день WAFA сообщило о гибели по меньшей мере 15 человек в результате атаки ЦАХАЛ по жилому дому в секторе Газа. Квартира, куда пришелся удар, располагалась в районе Тель-эль-Султан к западу от города Рафах.

До этого, 7 января, член руководства ХАМАС Усама Хамдан заявил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта жертвами действий израильских военных в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стало более 30 тыс. человек. Он также подчеркнул, что по меньшей мере 6 тыс. раненых нуждаются в экстренной эвакуации из Газы для оказания им необходимой медицинской помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.