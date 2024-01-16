В Белом доме заявили о взаимозависимости крупных мировых держав
Соединенные Штаты Америки считают, что крупные державы серьезно взаимозависимы в нынешних условиях. Об этом во вторник, 16 января, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Крупные державы глубоко взаимозависимы, помимо этого, они конкурентоспособны, и это создает мир, в котором мы живем», — указал он.
Кроме того, как подчеркнул Салливан, современный мир является «эпохой радикальных перемен».
Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств.
Ранее, 4 октября, президент РФ Владимир Путин указал, что процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежен и исторически необходим. По его словам, мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой экономической модели, целью которой является загнать в долговую кабалу, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития целые регионы планеты.
До этого, 11 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» сказал, что многополярный мир — это абсолютная реальность. По его словам, процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.