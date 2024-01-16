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Генсек НАТО заявил об истощающем характере украинского конфликта

Генсек НАТО считает, что на Украине идет конфликт на истощение
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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству Bloomberg 16 января заявил, что конфликт на Украине превратился в борьбу «на истощение».

Как он заявил на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, истощающий характер украинского конфликта означает, что «теперь необходимо не только развертывать новые системы, но и следить за тем, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей». По его словам, не стоит недооценивать Россию.

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Ранее, 9 января, телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, знаменует серьезный перелом в конфликте.

4 января бывший офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет в беседе с «Известиями» заявил, что конфликт на Украине уже, по сути, закончен, так как Россия одержала в нем победу.

Глава минфина Украины Сергей Марченко 27 декабря сказал, что потенциал финансирования военных потребностей страны истощен. По его словам, мобилизация полумиллиона человек может привести к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов.

До этого, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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