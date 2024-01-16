Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева
Общество
СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде
Мир
Генсек НАТО заявил об истощающем характере украинского конфликта
Общество
Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Мир
Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена
Политика
Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР после их переговоров
Политика
Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» за выдвижение Путина
Туризм
В РСТ призвали обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг
Общество
На выставке «Россия» состоялся День финансов
Авто
Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Сюжет:

Американский политолог допустил применение США ядерного оружия на Украине

Макговерн: США могут применить мини-ядерную бомбу на Украине из-за поражения
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США могут пойти на применение ядерного оружия на Украине в попытках не допустить поражения украинской армии, заявил 15 января бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По мнению эксперта, это связано с личной заинтересованностью вашингтонских элит в том, чтобы не проиграть предстоящие осенью выборы президента США и таким образом избежать ответственности за свои действия.

«Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам, вы знаете, их мощность составляет десятую часть мощности бомбы, которую мы сбросили на Хиросиму», — сказал Макговерн.

Аналитик отметил, что в случае поражения в ближайшее время Вооруженных сил Украины (ВСУ) для американского лидера Джо Байдена сложится негативная ситуация. В результате действующий президент США проиграет выборы, после чего может быть втянут в судебное разбирательство из-за скандала в отношении его сына Хантера Байдена.

Что и требовалось исчерпать: у США больше нет денег для Украины
Сможет ли Вашингтон найти средства на все внешние конфликты в преддверии выборов президента

Между тем президент РФ Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, в то время как инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.

До этого, 11 января, член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. Он отметил, что политики на Западе давно не верят в победу Киева, но продолжают усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

9 января телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, на это указывают интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось, а западные сторонники удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024