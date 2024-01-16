США могут пойти на применение ядерного оружия на Украине в попытках не допустить поражения украинской армии, заявил 15 января бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По мнению эксперта, это связано с личной заинтересованностью вашингтонских элит в том, чтобы не проиграть предстоящие осенью выборы президента США и таким образом избежать ответственности за свои действия.

«Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам, вы знаете, их мощность составляет десятую часть мощности бомбы, которую мы сбросили на Хиросиму», — сказал Макговерн.

Аналитик отметил, что в случае поражения в ближайшее время Вооруженных сил Украины (ВСУ) для американского лидера Джо Байдена сложится негативная ситуация. В результате действующий президент США проиграет выборы, после чего может быть втянут в судебное разбирательство из-за скандала в отношении его сына Хантера Байдена.

Между тем президент РФ Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, в то время как инициатива в зоне специальной военной операции (СВО) полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос о государственности Украины.

До этого, 11 января, член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. Он отметил, что политики на Западе давно не верят в победу Киева, но продолжают усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

9 января телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, на это указывают интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось, а западные сторонники удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.