Власти Дрездена объяснили удаление надписи на памятнике жертвам бомбардировок

Удаление надписи на мемориальном комплексе в Дрездене в ФРГ, посвященном памяти жертв бомбардировок города американскими и английскими самолетами в феврале 1945 года, является частью запланированной реконструкции объекта. Об этом во вторник,16 января, заявили городские власти.

Ранее в этот день немецкие СМИ сообщили о волне негодования немецкой общественности в связи с пропажей указанной надписи на памятнике. Надпись рассказывала о том, что мемориал был построен на «месте воспоминаний, памяти и поминовения, где лежат сожженные тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года».

«Пресс-службе города Дрездена целый день понадобилось на то, чтобы ответить на вопрос об исчезновении памятной надписи на Альтмаркте в честь десятков тысяч жертв бомбежек», — передает немецкий портал Wochenkurier.

Как отмечается, к вечеру вторника представитель городской пресс-службы Александр Бухман сообщил, что надпись удалена в рамках перепланировки памятного комплекса.

«Реконструкция мемориала жертвам авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года происходит по плану», — сказал он, добавив, что позднее власти города сообщат подробности.

26 декабря сообщалось, что в Дрездене неизвестные осквернили пять мемориальных табличек, установленных в память о жертвах национал-социализма. Отмечалось, что неизвестные облили краской пять камней преткновения в городе. Кроме того, как сообщила полиция, на тротуаре были нарисованы руны СС. Камни преткновения в Дрездене устанавливают с 1992 года у домов, где жили люди, ставшие жертвами нацизма.