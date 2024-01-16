«Торпедо» и «Металлург» побили рекорд КХЛ по количеству шайб за период
Нижегородское «Торпедо» и магнитогорский «Металлург» забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд в ходе встречи 16 января на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Нижнем Новгороде.
Таким образом команды установили новый рекорд КХЛ по количеству шайб за период. Предыдущий рекорд был установлен 31 августа 2017 года в матче «Салават Юлаев» — «Сочи» (15 минут и 41 секунда).
Кроме того, «Торпедо» забросило шесть шайб за 8 минут и 37 секунд, тем самым установив новый клубный рекорд. При этом рекорд КХЛ был установлен «Салаватом Юлаевым» за 7 минут и 49 секунд.
Накануне ЦСКА уступил «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ в Екатеринбурге, который завершился со счетом 3:2. У ЦСКА шайбы забивали Владислав Каменев и Константин Окулов. У «Автомобилиста» шайбы забросили Брукс Мэйсек, Андрей Обидин и Денис Баранцев.
Днем ранее, 14 января, хоккейный клуб «Спартак» из Москвы потерпел шестое поражение подряд в регулярном чемпионате. Команда проиграла дома магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:6.