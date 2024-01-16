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Как работает программа долгосрочных сбережений в 2024 году

ЦБ планирует привлечь 9 млн россиян к программе долгосрочных сбережений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С 1 января 2024 года в России стартовала программа долгосрочных сбережений (ПДС). По словам первого заместителя председателя Центробанка РФ Владимира Чистюхина, к 2023 году регулятор намерен привлечь не менее 9 млн человек с совокупным объемом вложений около 1,2 трлн рублей. О том, как работает программа, читайте в материале «Известий».

Программа долгосрочных сбережений в 2024 году — что это

Программа долгосрочных сбережений — это финансовый инструмент, который дает россиянам возможность самостоятельно формировать свой пенсионный капитал или просто откладывать деньги на будущее. Это происходит за счет регулярных взносов в пользу оператора — негосударственного пенсионного фонда (НПФ). При этом гражданам-участникам предоставляются бонусы: софинансирование от государства, налоговые вычеты, повышенная сумма страхования вклада.

Средства, полученные от клиентов, НПФ инвестируют в различные активы, приумножая таким образом накопления и получая доход. Так как минимальный срок участия в программе составляет 15 лет, а вклад постоянно пополняется и реинвестируется, итоговая сумма депозита существенно возрастает.

После окончания действия договора НПФ начнет отдавать накопленные деньги обратно, ежемесячно перечисляя в пользу участника программы определенную сумму. Клиент фонда может выбрать срочный или пожизненный формат выплат. В первом случае он сам устанавливает период времени, в который ему будут приходить деньги, но не менее 10 лет. Второй вариант предполагает получение выплат до конца жизни. Размер отчислений будет зависеть от суммы накоплений.

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Сколько денег нужно вложить для этого в НПФ

Если участник ПДС не смог накопить внушительный капитал, и его пожизненные выплаты составляют менее 10% прожиточного минимума пенсионера, фонд выплатит ему все средства единовременно.

У программы долгосрочных сбережений несколько основных задач. Первая — формирование финансовой подушки для граждан. Вторая — обеспечение экономики страны длинными деньгами, необходимыми для ее развития. НПФ активно инвестируют полученные от клиентов средства, что помогает задействовать в бюджете дополнительные средства. Таким образом, в плюсе остаются и вкладчики, и государство.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, общий объем вложений в рамках ПДС должен составить 250 млрд рублей в 2024 году, а в 2026 году эту сумму планируется увеличить до 1% от ВВП страны. На сегодняшний день операторами программы являются девять негосударственных пенсионных фондов.

Программа долгосрочных сбережений в 2024 году — условия

Договор ПДС с негосударственным пенсионным фондом может заключить любой гражданин России, достигший 18 лет. На это время он предоставляет свои деньги НПФ, а тот обязуется приумножить полученную сумму и вернуть ее владельцу вместе с доходом.

Один человек может сотрудничать по программе сразу с несколькими фондами. Также допускается открытие счета в пользу родственника или несовершеннолетнего ребенка. Увеличение накоплений происходит за счет добровольных отчислений, софинансирования государства и дохода от инвестирования средств.

Минимальный срок участия в программе — 15 лет. Однако в этом правиле есть исключения. Так, женщины, достигшие 55 лет и мужчины, достигшие 60 лет смогут получать ежемесячные выплаты от НПФ даже если с момента заключения договора прошло меньше времени.

Кроме того, люди, которые получали официальный доход с 2002 по 2014 год, смогут перевести в ПДС замороженные пенсионные накопления, которые хранятся на их личных счетах в Социальном фонде России или НПФ.

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Вложенные средства участники программы смогут частично или полностью забрать в любое время, в том числе до окончания договора с фондом. Однако в таком случае они потеряют инвестиционный доход и государственное софинансирование. Также не получится вывести со счета замороженную пенсию, переведенную в программу.

Однако в некоторых случаях закон дает возможность забрать деньги без потерь. Так, сбережения можно использовать в случае потери кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения участника программы и членов его семьи (супруга, детей, родителей). Виды медицинской помощи, которые относятся к дорогостоящим, устанавливаются правительством.

Если участник программы разочаруется в своем фонде, он может перевести деньги в другой НПФ. Сделать это можно один раз в пять лет. Кроме того, накопления, сделанные в рамках ПДС, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Это вдвое выше страхования по банковским вкладам, которое составляет всего 1,4 млн рублей.

Программа долгосрочного финансирования в 2024 году — софинансирование

Чтобы повысить привлекательность ПДС, государство предлагает участникам программу софинансирования. В течение первых трех лет их взносы будут увеличиваться за счет резервов из Фонда национального благосостояния и Социального фонда России.

Максимальная сумма софинансирования — 36 тыс. рублей в год. Таким образом, за три года можно дополнительно получить 108 тыс. рублей. Объем доплаты будет зависеть от уровня доходов участника программы и размера его взносов.

Так, участники с доходом до 80 тыс. рублей в месяц будут получать софинансирование по формуле 1:1. То есть, на каждый вложенный ими рубль государство будет добавлять рубль от себя. Чтобы достичь годового лимита по доплате им нужно вкладывать не менее 3 тыс. в месяц.

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Для участников с ежемесячным доходом от 80 до 150 тыс. рублей действует формула 1:2 — 50 копеек за рубль взноса. Чтобы получить максимальное софинансирование, им необходимо вкладывать 6 тыс. рублей каждый месяц.

Россияне, получающие более 150 тыс. рублей в месяц, могут рассчитывать на прибавку в размере 25 копеек за каждый вложенный рубль. Максимальную доплату от государства они получат при ежемесячных инвестициях от 12 тыс. рублей.

Программа долгосрочных сбережений в 2024 году — налоговый вычет

Участие в программе долгосрочных сбережений также дает человеку право на налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов. Таким образом можно вернуть до 52 тыс. рублей в год. Чтобы достичь лимита по возврату необходимо в течение года перечислить на счет в НПФ 400 тыс. рублей.

Помимо этого, выплаты по программе долгосрочных сбережений не облагаются налогом на доход физических лиц (НДФЛ). Это условие действует, если человек начал получать их после завершения срока договора с фондом или при достижении определенного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также освобождаются от налога средства, снятые на дорогостоящее лечение или в связи со смертью кормильца.

Программа долгосрочных сбережений в 2024 году — наследование

В случае смерти участника ПДС его накопления смогут наследовать дети, супруги и другие родственники. Исключение составляют случаи, когда человек скончался после начала перечисления пожизненных выплат. В таком случае остаток средств перейдет фонду и будет перераспределен между другими клиентами.

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