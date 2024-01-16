Новые школу и детсад построят в подмосковном Красногорске
В Красногорске (Московская область) в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) намерены возвести новые школу и детсад. Об этом сообщает региональное министерство имущественных отношений.
Под строительство объектов выбраны два земельных участка общей площадью 0,2 га. Их безвозмездно передали из федеральной собственности в собственность горокруга, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как рассказала министр имущественных отношений Наталья Адигамова, школу и детсад возведут недалеко от микрорайона Опалиха, где планируется строительство нового ЖК с 14 девятиэтажными домами.
«При составлении планов комплексной застройки территорий обязательно учитывается необходимость строительства социальных объектов», — объяснила министр.
Ожидается, что школу и детский сад введут в эксплуатацию в 2028–2029 годах.