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Более 400 ДТП зафиксировали на дорогах Томской области в 2023 году

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На дорогах Томской области в 2023 году произошло 404 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 63 человека погибли и 451 пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На территории областного центра в минувшем году зафиксировано 185 аварий. В них погибли 15 человек, еще 202 получили ранения.

На федеральных, региональных, межмуниципальных и местных дорогах произошло 37 ДТП с погибшими, смертельные травмы получили 42 человека. В 2022 году число смертельных аварий тоже составляло 37, однако в них погибли 57 человек, пишет РИА «Томск».

Самой опасной при этом стала автодорога Томск – Мариинск. За 2023 год в ДТП на ней погибли девять человек. Наиболее аварийным признан отрезок с 0-го по 9-й км, где зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых четыре человека погибли и пять пострадали.

В Томске самым аварийным перекрестком стало пересечение проспекта Комсомольского и переулка Мариинского. Там случилось 15 ДТП, в результате которых один человек погиб и два пострадали.

Во вторник, 16 января, «Известиям» сообщили в Госавтоинспекции МВД России, что за минувшие сутки на дорогах России произошло 246 ДТП, в которых 15 человек погибли и 326 получили травмы. В выходные дни зафиксировано 368 ДТП, в которых погибли 37 человек и пострадали 497.

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