Остин провел первый телефонный разговор после выписки из больницы

Глава Пентагона Ллойд Остин провел первый после выписки из больницы телефонный разговор с иностранным коллегой, поговорив с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом 16 января сообщается на официальном сайте оборонного ведомства США.

«Остин поговорил сегодня по телефону с министром обороны Украины Рустемом Умеровым», — говорится в сообщении.

В рамках переговоров Остин обсудил с Умеровым ситуацию на местах и предстоящее 23 января заседание контактной группы на тему помощи Киеву.

Накануне Остин был выписан после лечения в Национальном медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд. Отмечалось, что министр обороны восстанавливается и некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно.

До этого, 1 января, министра обороны США госпитализировали с осложнениями после плановой медицинской процедуры, при этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января Остина перевели из отделения интенсивной терапии, однако остался в больнице из-за недомогания. Тогда же в Пентагоне заявили, что глава ведомства не собирается покидать свой пост. На следующий день военно-медицинский центр объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты.

За сокрытие факта нахождения в больнице на Остина обрушились с критикой. Так, бывший вице-президент США Майк Пенс назвал тайную госпитализацию министра обороны неприемлемой и упрекнул его в халатности, указав, что даже президент США Джо Байден не знал о случившемся. А председатель комитета палаты представителей по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование причин, по которым глава Пентагона не сообщил о госпитализации и неспособности выполнять свои обязанности.

Позже, 13 января, группа членов палаты представителей США от Республиканской партии направила запрос главе Пентагона, в котором потребовала от того отчитаться о причинах задержки в информировании о своей госпитализации. Они попросили сообщить, кто принимал участие в решении отложить раскрытие информации, а также о том, кто из чиновников был в курсе этого.