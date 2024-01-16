Путин встретился с главами муниципальных образований субъектов РФ. Главное

Во вторник, 16 января, президент РФ Владимир Путин посетил Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» и провел встречу с главами муниципальных образований субъектов страны. Глава государства затронул темы помощи военнослужащим и продовольственной безопасности, а также заявил о полном провале украинского контрнаступления. Подробнее читайте в материале «Известий».

Путин о работе органов местной власти в новых регионах

В ходе своего выступления президент отметил работу органов местной власти регионов, расположенных в непосредственной близости к зоне боевых действий, и новых субъектов России. По его словам, они часто работают под обстрелами, помогают детям, старикам и односельчанам.

Особенного признания удостоились работники местной власти Донбасса и Новороссии — Путин назвал их стальными людьми, которые доказали, что «их никто и ничто не может сломить». Глава государства добавил, что работа в органах самоуправления в целом требует отзывчивости и умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях. Он также поблагодарил всех, кто поддерживает российских бойцов на муниципальном уровне. Президент подчеркнул, что поддержка бойцов и их семей является важнейшей общенациональной задачей.

Кроме того, в ходе встречи с главами муниципальных образований Путин призвал обращать внимание на тех, кто вернулся из зоны специальной военной операции. По мнению президента, их следует привлекать к работе муниципалитетов, так как у этих людей правильно расставлены приоритеты.

Путин о провале контрнаступления ВСУ

На встрече с главами муниципальных образований Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершилось полным провалом, а боевая инициатива перешла к российским военным.

При этом президент подчеркнул, что к таким последствиям привело нежелание Киева вести переговоры и соблюдать договоренности, достигнутые в Стамбуле в 2022 году. Он добавил, что если ситуация будет развиваться так и дальше, украинской государственности будет нанесен невосполнимый удар и это будет результатом политики руководства страны.

Помимо этого, Путин раскритиковал «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского и его западных коллег. Он указал, что все они являются продолжением реализации декрета украинского лидера о запрете переговоров с Россией.

Путин об ударах ВСУ по приграничным территориям России

Путин также обсудил с главами муниципальных образований удары украинских военных по приграничным территориям РФ. Он отметил, что Киев ведет обстрелы гражданских объектов, чтобы продемонстрировать народу и своим спонсорам способность отвечать на действия Москвы. По мнению российского лидера, таким образом Украина отвлекает внимание от провала контрнаступления.

Президент указал, что вместо решения военных задач ВСУ «действуют варварским способом», прибегая к ударам по мирным населенным пунктам. При этом, подчеркнул глава государства, используется неизбирательное оружие, которое поражает большие площади.

Путин также напомнил, что Россия для выполнения задачи по демилитаризации Украины наносит точечные удары по военной инфраструктуре и предприятиям оборонно-промышленного комплекса противника.

Путин о продовольственной безопасности России

Во время разговора с главами муниципальных образований Путин заявил, что Россия полностью обеспечивает свою продовольственную безопасность.

Президент указал на высокие темпы развития сельского хозяйства и напомнил, что в 2023 году в стране было собрано 156 млн т зерна с учетом территорий Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Этот урожай зерновых стал рекордным в истории государства.

По словам Путина, Россия уверенно занимает первое место в мире по продаже пшеницы. Он отметил, что раньше работники сельскохозяйственной сферы даже такого даже представить не могли.

Путин о притеснении россиян в Прибалтике

В ходе встречи с главами муниципальных образований Путин заявил, что притеснение русских в странах Прибалтики, когда людей просто «выбрасывают за кордон», напрямую затрагивает безопасность РФ.

Глава государства связал эти события с другими факторами, влияющими на безопасность страны. Одним из них стало обещание Запада открыть Киеву дорогу в НАТО. Президент напомнил, что на основании Декларации независимости 2008 года Украина должна была оставаться нейтральным государством, так как это существенно влияло на ситуацию в Восточной Европе.

При этом президент указал, что среди граждан РФ, покинувших страну, появляется всё больше желающих вернуться. В числе основных причин он назвал сложности с воспитанием детей в западных ценностях.