В Москве начали демонтаж новогодних елей и декоративных конструкций

Демонтаж новогодних елей и части декоративных уличных конструкций начался в Москве. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил во вторник, 16 января.

Он уточнил, что к праздникам было установлено более тысячи елей, плакатов и некоторых объемно-декоративных элементов, передает RT.

«Принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах и в парках световые украшения, которые в том числе служат дополнительным источником освещения», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Бирюков напомнил, что в этом году к Новому году и Рождеству город украсили около 5 тыс. декоративных конструкций. По словам чиновника, демонтированные ели и украшения отправят на склады, где они будут храниться до декабря, специалисты проведут их осмотр, очистку и ремонт, передает НСН.

Ранее в этот день депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Мария Бутина в рамках новогодней благотворительной акции «Елка желаний» исполнила мечту девятилетнего Андрея из подмосковного Чехова, подарив ребенку гитару и организовав для него мастер-класс по игре на этом инструменте в Продюсерском центре Игоря Сандлера.

Благотворительная акция «Елка желаний» — проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. За время акции исполнились новогодние мечты 107 тыс. российских детей.

Принять участие в акции может каждый, ехать к елке необязательно. Достаточно зайти на сайт проекта, выбрать регион, категорию и стоимость подарка. После этого можно выбрать заявку и отправить подарок самостоятельно или с помощью организаторов проекта.