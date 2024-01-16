Допобследование проведут в доме на Партизанской в Барнауле

В Барнауле (Алтайский край) намерены провести дополнительное обследование несущих конструкций дома по улице Партизанская, 70б. Об этом сообщает городская администрация.

В понедельник, 15 января, в администрацию Центрального района поступила информация об образовании в доме трещин. Эксперты ООО «Спецсервис» провели оценку состояния строительных конструкций и заключили, что жизни и здоровью жильцов угрожает опасность.

Власти приняли решение ограничить доступ в здание. По адресу Партизанска, 70б введен режим повышенной готовности. Жильцов информируют о необходимости отселения. Спецорганизация, с которой будет заключен контракт, должна провести обследование дома и выдать заключение на предмет выявления признаков аварийности, пишет altapress.ru.

«После получения заключения о техническом состоянии дома будет принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ или принятии мер для сноса дома и получения жильцами выплат в соответствии с законодательством», — рассказал первый замглавы горадминистрации Андрей Федоров.

Двухэтажный дом на Партизанской, 70б построен в 1957 году. В нем расположено 12 квартир, все они в частной собственности, зарегистрирован 21 человек. Аварийным и подлежащим сносу на сегодняшний день дом не признан.