Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Рязанской области
В Рыбновском районе Рязанской области в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел вечером 15 января в селе Константиново. Загорелся одноэтажный деревянный жилой дом, как уточняет 62INFO.ru, строение было полностью уничтожено огнем.
В результате пожара погиб мужчина 1959 года рождения. Причина возгорания устанавливается, пишет РИА «7 новостей».
В тушении были задействованы 12 человек и четыре пожарных автомобиля.
В ночь на 16 января пожар случился частном доме в селе в Новосибирской области. Погибла 43-летняя женщина, ее четырехлетний сын и семилетняя дочь. Возбуждено уголовное дело.