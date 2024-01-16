Пожар произошел на Дорогомиловском рынке в Москве

Пожар произошел в здании Дорогомиловского рынка в Москве. Об этом сообщили во вторник, 16 января, в оперативных службах столицы.

«В здании Дорогомиловского рынка на Можайском Валу произошло возгорание», — сообщили ТАСС.

В настоящий момент проводится эвакуация, передает RT.

Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее в этот день женщина погибла в результате пожара на востоке Москвы. Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на улице Вешняковская. После ликвидации пожара было обнаружено тело пожилой женщины с признаками отравления продуктами горения. Проводится доследственная проверка по факту пожара, передает агентство городских новостей «Москва».