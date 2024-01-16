Фицо: Словакия считает инициативу Венгрии по финансированию Украины рациональной

Словакия считает предложения Венгрии по изменению бюджета Европейского союза (ЕС) и макрофинансированию Украины «здравыми и рациональными». Об этом во вторник, 16 января, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Он обратил внимание, что бесконечное вливание денежных сумм в Украину не поможет разрешить конфликт. По мнению Фицо, военного решения такой проблемы нет, а план Европы по нанесению России военного и экономического поражения не сработает.

«Этот план никогда не сработает, это абсолютное непонимание реальности и реальной позиции Российской Федерации», — приводит слова премьер-министра словацкое издание Pravda.

Во время встречи Орбан предложил финансировать Украину «без вреда для бюджета ЕС» и не из общего кредита. Венгрия в таком случае готова выплачивать свою долю из национального бюджета, это может сделать каждая европейская страна. Он также подчеркнул, что если Евросоюз не примет предложенный Венгрией план по финансированию Украины вне бюджета сообщества, то Будапешт со своей стороны будет вынужден остановить помощь Киеву.

Во время предыдущей встречи в Брюсселе по Украине 14–15 декабря Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. Позже, 21 декабря, премьер-министр Орбан предложил ЕС воздержаться от помощи Украине в течение ближайших пяти лет. Он указал на то, что у ЕС нет такой суммы.

9 января газета Politico написала, что Венгрия может одобрить план помощи Украине со стороны ЕС, в случае если голосование по нему будет пересматриваться ежегодно. На следующий день премьер Венгрии сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) готовит план Б о выделении помощи Украине вне бюджета ЕС к внеочередному саммиту объединения, запланированному на 1 февраля. Венгерский премьер назвал это решение хорошим и подчеркнул, что план Б Еврокомиссии является планом А Венгрии.

12 января сообщалось, что ЕК согласна пойти на некоторые условия Венгрии ради согласования четырехлетнего пакета финансовой помощи Украине в размере €50 млрд. Газета Financial Times добавляет, что ЕК готова к проведению ежегодного аудита расходования предоставленных средств, а также для принятия положения об «аварийном торможении». Согласно нему, любая страна сообщества сможет вынести на обсуждение саммита лидеров ЕС вопрос о помощи Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.