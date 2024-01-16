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В РСТ призвали обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг

В РСТ призвали законодательно регулировать овербукинг в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российский союз туриндустрии (РСТ) считает необходимым ввести в РФ законодательное регулирование продаж авиакомпаниями большего количества билетов на самолет, чем он способен вместить (овербукинга). Об этом 16 января заявил вице-президент организации Дмитрий Горин, слова которого приводятся на сайте РСТ.

Данную позицию Горин озвучил, комментируя наложенный накануне на авиакомпанию S7 штраф за подобные действия.

«Мы выступаем за создание компенсационного механизма, который бы защитил интересы авиапассажира в случае овербукинга. Сейчас он не запрещен, но законодательно не регламентируется, в итоге пассажиры ничего не получают от авиакомпаний. Должны быть четкие и понятные для всех правила», — сказал он.

Вице-президент РСТ отметил, что в данный момент понятие овербукинга не закреплено в РФ законодательно, хотя данная практика активно используется российскими перевозчиками.

При этом за рубежом в случае овербукинга авиакомпании выплачивают пассажирам компенсацию, а на время ожидания предоставляют гостиницу. Поэтому принятие подобных правил находится в интересах российских потребителей, считает Горин.

С аналогичной позицией выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. По его словам, сейчас в случае перепродаж билетов пассажиры остаются без перелета и достойной компенсации.

«Конечно, пассажир имеет право обратиться в суд, но, по нашей информации, лишь половина из них выигрывает такие дела, а половина — нет, хотя люди тратят на это время и ресурсы. Никаких гарантий в законе на компенсации пассажирам, пострадавшим от овербукинга, сейчас нет», — сказал он.

Зотов считает необходимым определить категории граждан, которым не может быть отказано в посадке на борт из-за овербукинга. Кроме того, опция овербукинга должна быть добровольной, а не обязательной, отметил председатель ООП.

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Накануне Западно-Сибирская транспортная прокуратура назначила авиакомпании S7 штраф на 30 тыс. рублей за незаконный отказ в перевозке семи пассажиров из Новосибирска в Москву из-за отсутствия мест на борту самолета.

Еще один аналогичный штраф прокуратура наложила на авиаперевозчика 11 января. Он был связан с отказом S7 в перевозке семи пассажиров, которые в июле 2023 года собирались лететь из Москвы в Читу и Улан-Удэ.

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