Мужчина погиб на стройплощадке на севере Москвы

Мужчина получил смертельные травмы в результате обрушения металлоконструкций на строительном объекте на севере Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры во вторник, 16 января.

«Савеловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели мужчины на строительном объекте на Ленинградском шоссе», — рассказали в надзорном ведомстве агентству городских новостей «Москва».

Заместитель Савеловского межрайонного прокурора Евгений Архипов прибыл на место происшествия для координации работы правоохранительных органов.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств и причин произошедшего, в том числе фактов нарушения техники безопасности и охраны труда, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

11 января рабочий погиб на строительной площадке на севере Москвы. При использовании крана на гусеничном ходу для транспортировки шпунта с одной части строительной площадки на другую оборвалась грузоподъемная стропа. Вследствие этого металлический элемент упал на 31-летнего рабочего. Мужчина скончался на месте. Было возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «360».

Ранее, в ноябре 2023 года, рабочий скончался после падения с высоты на северо-востоке Москвы.