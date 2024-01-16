Путин вручил Сафиной премию в номинации «Судьба человека — гордость Отечества»

Президент России Владимир Путин вручил главе сельского поселения администрации Мещегаровского сельсовета Башкортостана Ильнаре Сафиной премию «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Церемония состоялась 16 января на площадке подмосковной «Live Арены».

Женщина заменила на посту главы Мещегаровского сельсовета своего мужа Рустама Сафина, который в июле 2022 года ушел добровольцем для участия в спецоперации по защите Донбасса.

Он был зачислен во второй башкирский добровольческий батальон имени Героя России, гвардии майора Александра Доставалова, а в декабре того же года был награжден за мужеством и героизм госнаградой Башкирии — орденом генерала Шаймуратова.

Когда Сафин сложил свои полномочия, жители поселения избрали его супругу. Под руководством Ильнары Сафиной сельсовет занял первое место в одной из номинаций всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» присваивается выдающимся представителям муниципальной власти за особый вклад в развитие территорий и повышение качества жизни граждан. Спецноминацией «Судьба человека — гордость Отечества» награждают за особый вклад в служение людям.

Накануне в Центральном Доме Российской Армии в Москве состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ), отличившихся в ходе спецоперации, и вручение сертификатов на выплату денежных средств за подбитые танки Leopard 2 и Challenger на запорожском направлении осенью 2023 года.